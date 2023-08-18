Пичугина (Березина) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичугина (Березина) Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1914

Дочь: Батюшева Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Батюшев Степан Степанович

Рождение ребёнка
31.12.1916

Сын: Батюшев Василий Степанович

Отец ребёнка: Батюшев Степан Степанович

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