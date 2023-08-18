Пичугина (Березина) Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1914
Дочь: Батюшева Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Батюшев Степан Степанович
Рождение ребёнка
31.12.1916
Сын: Батюшев Василий Степанович
Отец ребёнка: Батюшев Степан Степанович