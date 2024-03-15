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Пастухов Парфений Аввакумович

Место рождения

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пастухова (Шерстянкина) Матрона Епифановна

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.12.1905

Сын: Пастухов Василий Парфентьевич

Мать ребёнка: Пастухова (Шерстянкина) Матрона Епифановна

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
13.05.1908

Дочь: Пастухова Елена Парфентьевна

Мать ребёнка: Пастухова (Шерстянкина) Матрона Епифановна

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.06.1910

Сын: Пастухов Иоан Парфентьевич

Мать ребёнка: Пастухова (Шерстянкина) Матрона Епифановна

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область

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