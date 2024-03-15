Пастухов Парфений Аввакумович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1905
Сын: Пастухов Василий Парфентьевич
Мать ребёнка: Пастухова (Шерстянкина) Матрона Епифановна
Рождение ребёнка
13.05.1908
Дочь: Пастухова Елена Парфентьевна
Мать ребёнка: Пастухова (Шерстянкина) Матрона Епифановна
Рождение ребёнка
21.06.1910
Сын: Пастухов Иоан Парфентьевич
Мать ребёнка: Пастухова (Шерстянкина) Матрона Епифановна