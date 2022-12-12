Карачун Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карачун Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карачун Михаил

Мать: Карачун Софья

Рождение ребёнка
25.05.57

Дочь: Садовая Светлана

Отец ребёнка: не указан

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карачун Клавдия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карачун Владимир

Отец ребёнка: не указан

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