Карачун Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карачун Михаил
Мать: Карачун Софья
Рождение ребёнка
25.05.57
Дочь: Садовая Светлана
Отец ребёнка: не указан
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карачун Клавдия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карачун Владимир
Отец ребёнка: не указан