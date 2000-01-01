Сеина Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеина Анна Сергеевна

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Место рождения

г.Батуми, Абхазия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сеин Сергей

Мать: Елена Андреевна

г.Батуми, Абхазия
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