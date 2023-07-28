Сапожникова (Сапожникова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сапожникова) Любовь
Отец ребёнка: Сапожникова Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сапожникова) Надежда
Отец ребёнка: Сапожникова Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сапожникова Сергей