Сапожникова (Сапожникова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова (Сапожникова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сапожникова) Любовь

Отец ребёнка: Сапожникова Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сапожникова) Надежда

Отец ребёнка: Сапожникова Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожникова Сергей

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