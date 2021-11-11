Семянищев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семянищев Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1965

Дата смерти

11.11.2021

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1965

Отец: Семянищев Петр

Мать: Семянищева Римма

Рождение ребёнка
27.11.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.11.2021
Калуга, город Калуга, Калужская область
Причина смерти: Сердечный приступ
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