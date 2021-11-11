Семянищев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1965
Дата смерти11.11.2021
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1965
Отец: Семянищев Петр
Мать: Семянищева Римма
Рождение ребёнка
27.11.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
11.11.2021
Причина смерти: Сердечный приступ