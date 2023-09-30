Паразихина Парасковья Евфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паразихин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Паразихин Василий Козьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Сын: Паразихин Федор Васильевич
Отец ребёнка: Паразихин Василий Козьмич
Смерть
Неизвестно