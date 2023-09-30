Паразихина Парасковья Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паразихина Парасковья Евфимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паразихин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Паразихин Василий Козьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паразихин Василий Козьмич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Паразихин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Паразихин Василий Козьмич

Смерть
Неизвестно

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