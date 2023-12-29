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Свешников Семён Никитич

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Место рождения

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1769

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Свешников Никита Демидович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1804

Жена: Свешникова (Свешникова) Екатерина Семёновна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Свешников Яков Семёнович

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Екатерина Семёновна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Свешников Астафий Семёнович

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Екатерина Семёновна

Смерть
1821

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