Свешников Семён Никитич
Место рожденияДорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Дата рождения1769
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Свешников Никита Демидович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1804
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Екатерина Семёновна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Свешников Астафий Семёнович
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Екатерина Семёновна