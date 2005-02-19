Петрова (Васильева) Вера Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1961
Дата смерти19.02.2005
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1961
Отец: Васильев Валерий Давыдович
Мать: Христиния Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Валерий Дмитриевич
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Демьянович
Смерть
19.02.2005