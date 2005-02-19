Петрова (Васильева) Вера Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Васильева) Вера Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1961

Дата смерти

19.02.2005

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1961

Отец: Васильев Валерий Давыдович

Мать: Христиния Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Валерий Дмитриевич

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Демьянович

Смерть
19.02.2005
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