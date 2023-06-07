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Суров Егор Иванов
Суров Егор Иванов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1793
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Суров Иван Елисеев
1757 г.р.
Мать
Домна Михайлова
1761 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец:
Суров Иван Елисеев
Мать:
Домна Михайлова
Смерть
Неизвестно
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