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Варвара Васильева
Варвара Васильева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1792
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Василий Ермолаев
1764 г.р.
Мать
Евдокия Агафонова
1769 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец:
Василий Ермолаев
Мать:
Евдокия Агафонова
Смерть
Неизвестно
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