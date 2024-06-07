Агафья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Локтев Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Локтев Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Локтев Митрофан Гаврилович
Отец ребёнка: Локтев Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Локтев Андреян Гаврилович
Отец ребёнка: Локтев Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
С 1847 по 1851
Отец ребёнка: Локтев Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Локтев Степан! Гаврилович
Отец ребёнка: Локтев Гавриил Иванович
Смерть
Неизвестно