Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Григорьевна

Агафья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Локтев Нил Гаврилович

Отец ребёнка: Локтев Гавриил Иванович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Локтев Ефим Гаврилович

Отец ребёнка: Локтев Гавриил Иванович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Локтев Митрофан Гаврилович

Отец ребёнка: Локтев Гавриил Иванович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Локтев Андреян Гаврилович

Отец ребёнка: Локтев Гавриил Иванович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
С 1847 по 1851

Сын: Локтев Семен Гаврилович

Отец ребёнка: Локтев Гавриил Иванович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Локтев Степан! Гаврилович

Отец ребёнка: Локтев Гавриил Иванович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.