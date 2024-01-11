Шаталова (Чибизова) Елена Николаевна 18.12.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шаталова (Чибизова) Елена Николаевна

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Место рождения

Рассказово, город Рассказово, Тамбовская область

Дата рождения

18.12.1987

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1961 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1987

Отец: Чибизов Николай Петрович

Мать: Чибизова (Рогатина) Надежда Николаевна

Рассказово, город Рассказово, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.06.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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