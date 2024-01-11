Шаталова (Чибизова) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.12.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.01.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.06.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности