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Глушкова Марина Александровна
Глушкова Марина Александровна
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Место рождения
Черногорск
, город Черногорск, Республика Хакасия
Дата рождения
09.03.2021
Пол
Женский
Отец
Глушков Александр Викторович
1983 г.р.
Мать
Кузнецова (Говорухина) Анастасия Юрьевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.2021
Отец:
Глушков Александр Викторович
Мать:
Кузнецова Анастасия Юрьевна
Черногорск
, город Черногорск, Республика Хакасия
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