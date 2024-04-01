Стаценко Татьяна Акимовна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1978
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Стаценко Аким Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ищенко Штукина Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Ищенко Федор Аверьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ищенко Каплинская Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Ищенко Федор Аверьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ищенко Федор Аверьянович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Ищенко Мария Федоровна
Отец ребёнка: Ищенко Федор Аверьянович
Смерть
1978
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область