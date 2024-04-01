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Стаценко Татьяна Акимовна

Место рождения

Верхний Жеребец, Преображенская волость, Александровский уезд

Дата рождения

1896

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Стаценко Аким Яковлевич

Мать: Билецкая Марфа Степановна

Верхний Жеребец, Преображенская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ищенко Штукина Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Ищенко Федор Аверьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ищенко Каплинская Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Ищенко Федор Аверьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ищенко Павел Федорович

Отец ребёнка: Ищенко Федор Аверьянович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Ищенко Мария Федоровна

Отец ребёнка: Ищенко Федор Аверьянович

Смерть
1978
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область

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