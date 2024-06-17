Глущенко Валентина 28.10.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Глущенко Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.?

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глущенко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
03.06.1997

Дочь: Глущенко Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Глущенко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
17.07.2002

Сын: Глущенко Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Глущенко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
13.09.2013

Дочь: Глущенко Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Глущенко Алексей Николаевич

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