Глущенко Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1997
Дочь: Глущенко Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Глущенко Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
17.07.2002
Сын: Глущенко Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Глущенко Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
13.09.2013
Дочь: Глущенко Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Глущенко Алексей Николаевич