Кылосов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кылосов Егор

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1938

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кылосова (Цыбина) Римма

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кылосова (Цыбина) Римма

Рождение ребёнка
13.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кылосова (Цыбина) Римма

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кылосова (Цыбина) Римма

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1973
Причина смерти: Несчастный случай

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