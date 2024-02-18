Кылосов Егор
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1938
Дата смерти1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кылосова (Цыбина) Римма
Рождение ребёнка
13.07.1965
Рождение ребёнка
27.08.1972
Смерть
1973
Причина смерти: Несчастный случай