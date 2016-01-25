Жаринов Владимир Васильевич
Место рожденияДьяково
Дата рождения1903
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Дьяково
Рождение ребёнка
06.12.1939
Сын: Жаринов Валентин Владимирович
Мать ребёнка: Жаринова Анна Васильевна
Семёнов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаринов Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Жаринова Анна Васильевна
Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бадыль Нина Владимировна
Мать ребёнка: Жаринова Анна Васильевна
Семенов
Смерть
1955
Москва
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Москва, Ваганьковское кладбище