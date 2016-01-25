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Жаринов Владимир Васильевич

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Место рождения

Дьяково

Дата рождения

1903

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Жаринов Василий Иванович

Мать: Жаринова Екатерина? Алексеевна?

Дьяково
Рождение ребёнка
06.12.1939

Сын: Жаринов Валентин Владимирович

Мать ребёнка: Жаринова Анна Васильевна

Семёнов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаринов Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Жаринова Анна Васильевна

Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бадыль Нина Владимировна

Мать ребёнка: Жаринова Анна Васильевна

Семенов
Смерть
1955
Москва
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Москва, Ваганьковское кладбище
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