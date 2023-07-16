Курсаев Сейпудин Г1айрбик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курсаев Сейпудин Г1айрбик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курсаев Беслан Сейпудинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курсаев Дауд Сейпудинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курсаев Салман Сейпудинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1960

Сын: Курсаев Хаджебикар Сейпудинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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