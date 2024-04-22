Устинья Демидова (Дементьева)
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Рождение ребёнка
1739
Сын: Андрей Михайлов
Отец ребёнка: Михайло Васильев
Рождение ребёнка
1746
Сын: Василий Михайлов
Отец ребёнка: Михайло Васильев
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Елисавета Михайлова
Отец ребёнка: Михайло Васильев
Рождение ребёнка
1756
Сын: Михайло Михайлов
Отец ребёнка: Михайло Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайло Васильев
Смерть
Неизвестно