Устинья Демидова (Дементьева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Демидова (Дементьева)

Место рождения

Гуриево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1721 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Гуриево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Михайло Васильев

Гуриево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Василий Михайлов

Отец ребёнка: Михайло Васильев

Гуриево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Елисавета Михайлова

Отец ребёнка: Михайло Васильев

Гуриево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Михайло Михайлов

Отец ребёнка: Михайло Васильев

Гуриево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайло Васильев

Смерть
Неизвестно
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