Нестеров Валерий Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеров Валерий Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нестерова (Корнишина) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нестерова (Корнишина) Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова (Корнишина) Лидия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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