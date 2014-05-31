Гусев Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1932
Дата смерти12.01.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1932
Отец: Гусев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
07.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Анастасия Ивановна
Селитьба, Сосновский район, Горьковскаяобласть
Работа или профессия
Неизвестно
Селитьбенский клуб
Киномеханник
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.1981
Селитьба
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область