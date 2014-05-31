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Гусев Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1932

Дата смерти

12.01.1981

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1932

Отец: Гусев Алексей Павлович

Мать: Гусева Мария Александровна

Рождение ребёнка
07.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Анастасия Ивановна

Селитьба, Сосновский район, Горьковскаяобласть
Работа или профессия
Неизвестно
Селитьбенский клуб
Киномеханник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Анастасия Ивановна

Смерть
12.01.1981
Селитьба
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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