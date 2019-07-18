Сухова Надежда Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова Надежда Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1966

Дата смерти

18.07.2019

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1966

Отец: Сухов Юрий

Мать: Сухова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трияндофилиди Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трияндофилиди Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трияндофилиди Алена

Отец ребёнка: не указан

Смерть
18.07.2019
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