Сухова Надежда Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1966
Дата смерти18.07.2019
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1966
Отец: Сухов Юрий
Мать: Сухова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трияндофилиди Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трияндофилиди Алена
Отец ребёнка: не указан
Смерть
18.07.2019