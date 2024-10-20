Мезрин Иван Савинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Мезрин Савва
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мезрина Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мезрина) Катерина
Мать ребёнка: Мезрина Пелагея
Рождение ребёнка
10.04.1831
Мать ребёнка: Мезрина Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: (Мезрина) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZK-7ZH3?i=757&cat=1398040
Смерть
Неизвестно