Мезрин Иван Савинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМезрин Иван Савинович

Мезрин Иван Савинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Мезрин Савва

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезрина Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мезрина) Катерина

Мать ребёнка: Мезрина Пелагея

Рождение ребёнка
10.04.1831

Сын: Мезрин Семен Иванович

Мать ребёнка: Мезрина Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: (Мезрина) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZK-7ZH3?i=757&cat=1398040
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.