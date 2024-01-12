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Бондарев Сергей

Место рождения

Московская губерния, Подольский уезд, Десенская волость, дер. Мостовское

Дата рождения

20.03.1898

Дата смерти

09.05.1944

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1898

Отец: Бондарев Иван

Мать: Бондарева Варвара

Московская губерния, Подольский уезд, Десенская волость, дер. Мостовское
Упоминание
Неизвестно
ГБУ «ЦГА Москвы», фонд №2132, опись №2, дело №94, стр. 115 | Фонд ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ВЕДОМСТВА МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРИИ | 1 января 1894 — 31 декабря 1909 | https://... Показать все
Смерть
09.05.1944
Смоленская область
Причина смерти: На войне
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