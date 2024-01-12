Бондарев Сергей
Место рожденияМосковская губерния, Подольский уезд, Десенская волость, дер. Мостовское
Дата рождения20.03.1898
Дата смерти09.05.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1898
Отец: Бондарев Иван
Мать: Бондарева Варвара
Московская губерния, Подольский уезд, Десенская волость, дер. Мостовское
Упоминание
Неизвестно
ГБУ «ЦГА Москвы», фонд №2132, опись №2, дело №94, стр. 115 | Фонд ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ВЕДОМСТВА МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРИИ | 1 января 1894 — 31 декабря 1909 | https://... Показать все
Смерть
09.05.1944
Смоленская область
Причина смерти: На войне