Корзенев Андрей Иларионов
муж., род. Вычислено 1864, Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
ум. Неизвестно
Отец
Вычислено 1834
Неизвестно
Сын
17.12.1883
01.01.1884
Сын
13.05.1885
01.06.1885
Сын
13.05.1885
27.05.1885
Сын
26.12.1890
Неизвестно
Сын
28.06.1893 ст.
Неизвестно
Дочь
07.11.1896 ст.
Неизвестно
Жена
Вычислено 1864
Плехово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
13.05.1885
Жена
Вычислено 1862
Овсяницы, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Неизвестно
Сестра
26.05.1879
27.06.1879
Брат
02.09.1880
Неизвестно
Брат
25.12.1883
Неизвестно
Сестра
01.04.1886
Неизвестно
Брат
Неизвестно
Неизвестно