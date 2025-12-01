Корзенев Андрей Иларионов Вычислено 1864 — найти родственников по фамилии на Familio

Корзенев Андрей Иларионов

муж., род. Вычислено 1864, Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд

ум. Неизвестно

Автор
ЕЛ
Лопанова Е.
Дата рождения
Место рождения
Дата смерти
Место смерти
Отец
Вычислено 1834
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
Неизвестно
Сын
17.12.1883
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
01.01.1884
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
Сын
13.05.1885
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
01.06.1885
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
Сын
13.05.1885
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
27.05.1885
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
Сын
26.12.1890
Неизвестно
Сын
28.06.1893 ст.
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
Неизвестно
Дочь
07.11.1896 ст.
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
Неизвестно
Жена
Вычислено 1864
Плехово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
13.05.1885
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
Жена
Вычислено 1862
Овсяницы, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Неизвестно
Сестра
26.05.1879
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
27.06.1879
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
Брат
02.09.1880
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
Неизвестно
Брат
25.12.1883
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
Неизвестно
Сестра
01.04.1886
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
Неизвестно
Брат
Неизвестно
Неизвестно

