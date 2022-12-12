Желутков Михей Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желутков Михей Артемьевич

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Место рождения

Троицкое, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1694

Дата смерти

1740

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1694

Отец: Желутков Артемей

Мать: Желуткова Татьяна

Троицкое, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1722

Сын: Желутков Афанасий Михеевич

Мать ребёнка: не указана

Троицкое, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1724

Сын: Желутков Василий Михеевич

Мать ребёнка: не указана

Троицкое, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1730

Сын: Желутков Федор Михеевич

Мать ребёнка: не указана

Троицкое, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1740
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