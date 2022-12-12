Желутков Михей Артемьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1694
Дата смерти1740
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1694
Отец: Желутков Артемей
Мать: Желуткова Татьяна
Рождение ребёнка
Вычислено 1722
Сын: Желутков Афанасий Михеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1724
Сын: Желутков Василий Михеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1730
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1740