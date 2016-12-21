Воронина (Елкина) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронина (Елкина) Вера

Воронина (Елкина) Вера

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1956

Дата смерти

21.12.2016

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

1977 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1956

Отец: Елкин Анатолий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.08.1977

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.03.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронин Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
21.12.2016
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close