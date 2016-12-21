Воронина (Елкина) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1956
Дата смерти21.12.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1956
Отец: Елкин Анатолий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.08.1977
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.03.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронин Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронин Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
21.12.2016
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия