Исакичев Виталий Александрович
Место рождения
Дата рождения12.03.1912 ст.
Дата смертиОколо 26.06.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1912 ст.
Бракосочетание
25.08.1932
Рождение ребёнка
23.09.1937
Дочь: Пестова Тамара Витальевна
Мать ребёнка: Исакичева Анна Дмитриевна
Льгово, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Около 26.06.1942
Любино Поле, Спасско-Полистьсная волость, Новгородский уезд
Пропал без вести Чудовский район Ленинградской области (сейчас Новгородская), служил в штабе 2 Ударной армии