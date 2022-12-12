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Исакичев Виталий Александрович

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Место рождения

Попереково, Пучежский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

12.03.1912 ст.

Дата смерти

Около 26.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1912 ст.

Отец: Исакичев Александр Васильевич

Мать: Исакичева Анна Ивановна

Попереково, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
25.08.1932

Жена: Исакичева Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.09.1937

Дочь: Пестова Тамара Витальевна

Мать ребёнка: Исакичева Анна Дмитриевна

Льгово, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Около 26.06.1942
Любино Поле, Спасско-Полистьсная волость, Новгородский уезд
Пропал без вести Чудовский район Ленинградской области (сейчас Новгородская), служил в штабе 2 Ударной армии
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