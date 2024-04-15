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Усольцев Михайло Адрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Усольцев Андрей Тимофеевич

Мать: Усольцева Марфа Клементьевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Настасья Михайловна

Мать ребёнка: Усольцева Марья Егоровна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Афанасия Михайловна

Мать ребёнка: Усольцева Марья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усольцева Марья Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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