Усольцев Михайло Адрианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Настасья Михайловна
Мать ребёнка: Усольцева Марья Егоровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Афанасия Михайловна
Мать ребёнка: Усольцева Марья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усольцева Марья Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно