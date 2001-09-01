Терпугова (Неб) Людмила Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1951
Дата смерти?.09.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1951
Мать: Неб Мария Степановна
Рождение ребёнка
14.12.1972
Дочь: Терпугова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Терпугов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
04.11.1974
Сын: Терпугов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Терпугов Василий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.2001