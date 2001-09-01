Терпугова (Неб) Людмила Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терпугова (Неб) Людмила Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1951

Дата смерти

?.09.2001

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1951

Отец: не указан

Мать: Неб Мария Степановна

Рождение ребёнка
14.12.1972

Дочь: Терпугова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Терпугов Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
04.11.1974

Сын: Терпугов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Терпугов Василий Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терпугов Василий Гаврилович

Смерть
?.09.2001
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