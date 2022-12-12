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Солдатов Никифор Сафонович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.03.1920

Сын: Солдатов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Солдатова Феоктиния Алексеевна

Рождение ребёнка
25.02.1926

Дочь: Солдатова Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Солдатова Феоктиния Алексеевна

Рождение ребёнка
05.11.1928

Сын: Солдатов Яков Никифорович

Мать ребёнка: Солдатова Феоктиния Алексеевна

Рождение ребёнка
30.03.1932

Сын: Солдатов Леонид Никифорович

Мать ребёнка: Солдатова Феоктиния Алексеевна

Военная служба
С 25.12.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Красноармеец Призван 5.12.1942 года Дзержинским РВК Дзержинского района города Чкалова. В звании красноармейца поступил в 61 запасной стрелковый полк 13 запасной стр... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Феоктиния Алексеевна

Смерть
1957
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