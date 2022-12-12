Солдатов Никифор Сафонович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1920
Сын: Солдатов Иван Никифорович
Мать ребёнка: Солдатова Феоктиния Алексеевна
Рождение ребёнка
25.02.1926
Дочь: Солдатова Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Солдатова Феоктиния Алексеевна
Рождение ребёнка
05.11.1928
Сын: Солдатов Яков Никифорович
Мать ребёнка: Солдатова Феоктиния Алексеевна
Рождение ребёнка
30.03.1932
Сын: Солдатов Леонид Никифорович
Мать ребёнка: Солдатова Феоктиния Алексеевна
Военная служба
С 25.12.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Красноармеец Призван 5.12.1942 года Дзержинским РВК Дзержинского района города Чкалова. В звании красноармейца поступил в 61 запасной стрелковый полк 13 запасной стр... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1957