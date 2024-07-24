Перевалова (Норицына) Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевалова (Норицына) Мария Даниловна

Место рождения

Норицына, Тагильский округ, Уральская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

После 1800

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Норицына, Тагильский округ, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевалов Авдей Поликарпович

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Перевалов Никифор Авдеевич

Отец ребёнка: Перевалов Авдей Поликарпович

Трошкова
Смерть
После 1800
Трошкова, Махнёвское, Свердловская область

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