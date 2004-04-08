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Медведев Андрей Владимирович
Медведев Андрей Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.03.1971
Пол
Мужской
Отец
Медведев Владимир Михайлович
1930 г.р.
Мать
Медведева (Посявина) Лидия Николаевна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1971
Отец:
Медведев Владимир Михайлович
Мать:
Медведева Лидия Николаевна
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