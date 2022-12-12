Сокова (Иванова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокова (Иванова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Иван Яковлевич

Мать: Иванова Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдакова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Соков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Соков Михаил

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соков Михаил

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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