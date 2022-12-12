Сокова (Иванова) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Иван Яковлевич
Мать: Иванова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдакова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Соков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Соков Михаил
Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соков Михаил
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва