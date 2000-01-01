Клосовский Евгений Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1946
Дата смерти20.08.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.08.1994