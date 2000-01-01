Клосовский Евгений Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлосовский Евгений Викторович

Клосовский Евгений Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1946

Дата смерти

20.08.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.08.1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close