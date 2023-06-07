Мария Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1780
Дата смертиМежду 1819 и 1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780
Отец: Герасим
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Сын: Терещенков Прокопий Семенов
Отец ребёнка: Терещенков Семен Андреев
Упоминание
1819
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки | ф.607, оп.1, д.1281 (1819) | Исповедные ведомости Николаевской церкви села Лужки 1819
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
Между 1819 и 1834