Мария Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1780

Дата смерти

Между 1819 и 1834

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780

Отец: Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Сын: Терещенков Прокопий Семенов

Отец ребёнка: Терещенков Семен Андреев

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Упоминание
1819
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки | ф.607, оп.1, д.1281 (1819) | Исповедные ведомости Николаевской церкви села Лужки 1819
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терещенков Семен Андреев

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная
Место жительства
Неизвестно
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
Между 1819 и 1834
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