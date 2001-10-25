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Тянников Владимир Михайлович

Место рождения

г. Ташкент Узбекистан

Дата рождения

19.05.1942

Дата смерти

25.10.2001

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

Жена

194 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1942

Отец: Тянников Михаил Владимирович

Мать: Тянникова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тянников Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Тянникова (Бредихина) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тянникова (Бредихина) Ольга

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тянникова (Бредихина) Ольга

Рождение ребёнка
28.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тянникова (Бредихина) Ольга

Рождение ребёнка
28.10.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тянникова (Бредихина) Ольга

Смерть
25.10.2001

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