Тянников Владимир Михайлович
Место рожденияг. Ташкент Узбекистан
Дата рождения19.05.1942
Дата смерти25.10.2001
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1942
Отец: Тянников Михаил Владимирович
Мать: Тянникова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тянников Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Тянникова (Бредихина) Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1966
Рождение ребёнка
28.01.1971
Рождение ребёнка
28.10.1990
Смерть
25.10.2001