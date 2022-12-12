Даниличева (Струкова) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниличева (Струкова) Варвара Ивановна

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Место рождения

Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

02.08.1935

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1935

Отец: Струков Иван Гурьевич

Мать: Струкова Марфа Михайловна

Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
01.06.1961

Муж: Даниличев Николай Иванович

Бесово, Каширский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
26.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даниличев Николай Иванович

Большое Руново, Кашира, Московская область
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