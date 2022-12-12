Даниличева (Струкова) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.08.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1935
Отец: Струков Иван Гурьевич
Бракосочетание
01.06.1961
Бесово, Каширский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
26.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Даниличев Николай Иванович
Большое Руново, Кашира, Московская область