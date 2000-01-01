Екатерина Минаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Минаева

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Место рождения

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Чурила Минай Григорьев

Мать: Ирина

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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