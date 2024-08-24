Горынцев Вениамин Иванович
Место рожденияд. Старый Двор. Вологодская область
Дата рождения20.01.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
судостроитель
Образование
Неизвестно
Горьковский водный институт
Рождение ребёнка
02.03.1967
Дочь: Племянникова (Горынцева) Светлана Вениаминовна
Мать ребёнка: Горынцева (Родионова) Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
04.06.1970
Дочь: Цветова (Горынцева) Елена Вениаминовна
Мать ребёнка: Горынцева (Родионова) Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
04.06.1970
Сын: Горынцев Сергей Вениаминович
Мать ребёнка: Горынцева (Родионова) Татьяна Федоровна