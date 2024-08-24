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Горынцев Вениамин Иванович

Место рождения

д. Старый Двор. Вологодская область

Дата рождения

20.01.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1940

Отец: Горынцев Иван Иванович

Мать: Горынцева (Жданова) Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горынцева (Родионова) Татьяна Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
судостроитель
Образование
Неизвестно
Горьковский водный институт
Рождение ребёнка
02.03.1967

Дочь: Племянникова (Горынцева) Светлана Вениаминовна

Мать ребёнка: Горынцева (Родионова) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
04.06.1970

Дочь: Цветова (Горынцева) Елена Вениаминовна

Мать ребёнка: Горынцева (Родионова) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
04.06.1970

Сын: Горынцев Сергей Вениаминович

Мать ребёнка: Горынцева (Родионова) Татьяна Федоровна

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