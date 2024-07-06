Волков Семён Гордеевич 10.04.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волков Семён Гордеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1924

Жена: Волкова (Старостина) Вера Тимофеевна

Каменка, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Каменский волЗАГС Запись №234 31.??.1924 О женихе: Волков Семён Гордеевич, 10.04.1905 г/р, холост, первым браком Род занятий: хлебопашество Постоянное местожительство: посёлок Ново-Покровский, Каме... Показать все
Место жительства
1924
Ново-Покровский, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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