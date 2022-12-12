Евтушенко Терентий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтушенко Терентий Ильич

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Место рождения

Чернянка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1883

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернянка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Евтушенко Николай Терентьевич

Мать ребёнка: Нечипуренко Мария Егоровна

Рождение ребёнка
17.05.1925

Сын: Евтушенко Сергей Терентьевич

Мать ребёнка: Нечипуренко Мария Егоровна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Евтушенко Виктор Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нечипуренко Мария Егоровна

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