Евтушенко Терентий Ильич
Место рождения
Дата рождения1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Евтушенко Николай Терентьевич
Мать ребёнка: Нечипуренко Мария Егоровна
Рождение ребёнка
17.05.1925
Сын: Евтушенко Сергей Терентьевич
Мать ребёнка: Нечипуренко Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Евтушенко Виктор Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно