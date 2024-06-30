Бузаев Аким Трофимович
Место рождения
Дата рождения14.09.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1827
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Бузаева Пелагея Акимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно