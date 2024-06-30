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Бузаев Аким Трофимович

Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

14.09.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1827

Отец: Бузаев Трофим Тихонович

Мать: Клюева-Бузаева Марья Ефимова

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бузаев Федор Акимович

Мать ребёнка: не указана

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Бузаев Казьма Акиимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Бузаева Пелагея Акимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Бузаев Леонтий Акимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Бузаев Семен Акимович

Мать ребёнка: не указана

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Бузаев Павел Акиимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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