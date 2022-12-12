Артемьева (Круглякова (Круглякова/Николаева тоже) Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1885
Отец: Кругляков/николаев Климент
Мать: Николаева Васса
Бракосочетание
05.10.1901
Муж: Артемьев Федор
Рождение ребёнка
09.05.1913
Дочь: Волкова Александра
Отец ребёнка: Артемьев Федор
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно