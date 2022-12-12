Артемьева (Круглякова (Круглякова/Николаева тоже) Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемьева (Круглякова (Круглякова/Николаева тоже) Агафия

Артемьева (Круглякова (Круглякова/Николаева тоже) Агафия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1885

Отец: Кругляков/николаев Климент

Мать: Николаева Васса

Бракосочетание
05.10.1901

Муж: Артемьев Федор

Рождение ребёнка
09.05.1913

Дочь: Волкова Александра

Отец ребёнка: Артемьев Федор

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close