Данилова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.03.1925
Сын: Данилов Александр Александрович
Отец ребёнка: Данилов Александр Анфиногенович
Рождение ребёнка
11.03.1928
Дочь: Данилова Раиса Александровна
Отец ребёнка: Данилов Александр Анфиногенович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Сопова Галина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно