Данилова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1925

Сын: Данилов Александр Александрович

Отец ребёнка: Данилов Александр Анфиногенович

Рождение ребёнка
11.03.1928

Дочь: Данилова Раиса Александровна

Отец ребёнка: Данилов Александр Анфиногенович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Сопова Галина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Александр Анфиногенович

Смерть
Неизвестно
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