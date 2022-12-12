Щербаков Игорь Владимирович
Место рождениясело Чунджа Алматинской области Уйгурского района Казахстан
Дата рождения29.07.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1970
село Чунджа Алматинской области Уйгурского района Казахстан
Бракосочетание
23.06.2000
Рождение ребёнка
08.09.2001
Мать ребёнка: Щербакова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
12.02.2004
Мать ребёнка: Щербакова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
25.04.2006
Дочь: Щербакова Ирина Игоревна
Мать ребёнка: Щербакова Елена Николаевна
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край