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Щербаков Игорь Владимирович

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Место рождения

село Чунджа Алматинской области Уйгурского района Казахстан

Дата рождения

29.07.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1970

Отец: Щербаков Владимир Александрович

Мать: Щербакова-Булгакова Любовь Михайловна

село Чунджа Алматинской области Уйгурского района Казахстан
Бракосочетание
23.06.2000

Жена: Щербакова Елена Николаевна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.09.2001

Сын: Щербаков Сергей Игоревич

Мать ребёнка: Щербакова Елена Николаевна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.02.2004

Сын: Щербаков Илья Игоревич

Мать ребёнка: Щербакова Елена Николаевна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.04.2006

Дочь: Щербакова Ирина Игоревна

Мать ребёнка: Щербакова Елена Николаевна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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