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Найбороденко Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1924

Дата смерти

10.02.2009

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1924

Отец: Бычков Павел Михайлович

Мать: Бычкова Домна Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Найбороденко Николай Филиппович

Рождение ребёнка
07.05.1948

Дочь: Карандина (Найбороденко) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Найбороденко Николай Филиппович

Рождение ребёнка
14.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Найбороденко Николай Филиппович

Смерть
10.02.2009

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