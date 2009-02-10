Найбороденко Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1924
Дата смерти10.02.2009
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1924
Отец: Бычков Павел Михайлович
Мать: Бычкова Домна Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1948
Дочь: Карандина (Найбороденко) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Найбороденко Николай Филиппович
Рождение ребёнка
14.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Найбороденко Николай Филиппович
Смерть
10.02.2009