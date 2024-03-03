Ковальчук Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальчук Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.2000

Сын: Кривцов Василий Юрьевич

Мать ребёнка: Кривцова Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
09.05.2001

Сын: Кривцов Аркадий Юрьевич

Мать ребёнка: Кривцова Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
19.12.2006

Дочь: Кривцова Ангелина Юрьевна

Мать ребёнка: Кривцова Наталья Анатольевна

Подойницыно, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

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