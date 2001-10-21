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(Милюшкина) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1926

Дата смерти

21.10.2001

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1926

Отец: Милюшкин Андрей

Мать: Милюшкина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
21.10.2001
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